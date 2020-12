KFC Uerdingen weiter heimatlos: Stadt will Mehrkosten zur Stadion-Sanierung der Grotenburg nicht zahlen

Drittligist KFC Uerdingen bleibt bis auf weiteres heimatlos. Wie der KFC am Donnerstag bestätigte, verweigerte der Stadtrat in Krefeld, die Mehrkosten zur Sanierung des Grotenburg-Stadions zu übernehmen. Dies sei "ein Schlag ins Gesicht", schrieb der KFC: "Seit drei Jahren leidet unser Klub im Exil und wartet darauf, wieder in seine Heimstätte zurückkehren zu dürfen." Die Krefelder hatten der Grotenburg nach dem Drittliga-Aufstieg 2018 den Rücken kehren müssen, spielte erst in Duisburg und nun in Düsseldorf.

Anzeige