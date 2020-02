Bericht: Effenberg-Klub KFC Uerdingen könnte Besuch von Gerichtsvollzieher drohen

Beim KFC Uerdingen kehrt einfach keine Ruhe ein. In der Winterpause musste der Drittligist um Manager Stefan Effenberg wegen katastrophaler Platzverhältnisse das Trainingslager wechseln . Und nun könnte sogar Besuch vom Gerichtsvollzieher drohen. Dies berichtet die Bild unter Berufung auf einen Gerichtsbeschluss. Demnach hat das Amtsgericht Krefeld einem Beschluss auf Zwangsvollstreckung am 30. Januar zugestimmt.

FC Bayern hält bei Trainer-Frage an Zeitplan fest - Boss Herbert Hainer: Keine Entscheidung im Frühjahr

Worum genau geht es? Dem Bericht zufolge hat der KFC um Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz ausstehende Berater-Provisionen und Gehälter nicht bezahlt, die in Verbindung mit Ex-Trainer Michael Wiesinger stehen - und das trotz rechtskräftiger Gerichtsurteile. Wiesinger war von 2017 bis 2018 als Trainer der Uerdinger im Amt. Dessen Berater Oliver Fischer soll noch auf eine Provision in fünfstelliger Höhe warten, dem ehemaligen Coach soll noch eine Summe in sechsstelliger Höhe zustehen.