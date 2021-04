Weg für Transfer zu Union Berlin frei? Rani Khedira verlässt den FC Augsburg

Rani Khedira und der FC Augsburg gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Die der Bundesliga-Klub am Dienstag mitteilte, habe man sich darauf verständigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. "Rani Khedira hat sich in den letzten vier Jahren bei uns gut entwickelt, hat viele Spiele absolviert und immer alles für den FCA gegeben", sagte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter: "In den gemeinsamen Gesprächen über die letzten Monate sind wir allerdings beiderseits zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, einen neuen Weg zu gehen. Auch das gehört im Fußball dazu. Daher wünschen wir Rani Khedira alles erdenklich Gute für seine weitere sportliche und private Zukunft."

Anzeige