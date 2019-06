Kicken für die gute Sache: Leipziger Fußball-Promis am Ball für krebskranke Kinder

Leipzig. Alle Jahre wieder ruft Ex-Fußball-Profi und Sporttherapeut Markus Wulftange, 52, die Ex-Stars und Sternchen der Kicker-Gilde zusammen – und er wurde wie immer prominent erhört. Auch Wulftanges 19. Auflage des Fußballturniers zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder bietet viele zweibeinige Hingucker, ein hochkarätiges Rahmenprogramm und, ja, ein Wetter wie gemalt.

Gespielt, gegessen, getrunken und gefachsimpelt wird am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Idyll des SSV Stötteritz. Anstoß zum Bambini-Turnier ist um 9.30 Uhr. Am Ball bei den Großen sind Männer wie Tim Sebastian, Torsten Kracht, Tom Geißler, Jürgen Rische, Joe Ennochs, Torsten Jülich, Torsten Görke und viele mehr.

Kommt René Adler?

Gut möglich, dass auch Marco Rose, 42, neuer Stern am Gladbacher Trainer-Himmel, seine Aufwartung macht. „Rosi“ ist nach wie vor ein einziger Muskel und wird seinen Mitstreitern das berühmte Gegen-Pressing auf dem Feld und am Bratwurststand näher bringen. Der gebürtige Leipziger befindet sich nach grandioser Saison mit Red Bull Salzburg (inklusive zweier Siege gegen RB Leipzig in der Europa League) auf Heimaturlaub und bringt im Fall der Fälle seine bezaubernde Dauer-Freundin Nikola Pietzsch mit. „Pietzschi“ ist eine Ikone des Leipziger Handballs und hat als Anwältin einen erfolgreichen Weg nach ihrer Sportler-Karriere hingelegt. Die künftige Frau Rose ist 44 und sieht aus wie 29.

In der Verlosung ist auch „unser“ Ex-Nationalkeeper René Adler. Der 34-Jährige stand zuletzt beim FSV Mainz 05 unter Vertrag und beendete mit Ablauf dieser Saison verletzungsbedingt seine Karriere. Passend zum Thema: Der langjährige Bundesliga-Torhüter wird sich im Rahmen eines Abends in der LVZ-Kuppel gebührend von seinen Leipziger Fans verabschieden. Die Terminfindung steht vor dem Abschluss. Renés Eltern Kerstin und Jens gehören übrigens zum Inventar beim Stötteritzer Turnier, werden auch am Sonntag dabei sein.

Die so wichtige Unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV) ist in vollem Gange: Ex-VfB-Ass Kracht, 51, bereitet sich seit Stunden auf den Sonntag vor, lief eine Viertelrunde durchs Rosental und wird wie in alten Leipziger, Stuttgarter, Bochumer und Frankfurter Zeiten männlich-rustikal aufräumen. Kracht: „Ich bin in der Form meines Lebens. Jedenfalls fast.“ Tom Geißler, 35, einst für den FC Sachsen, Burghausen und RB aktiv, gibt nach zweijähriger Abstinenz sein Comeback, will im Beisein von Frau und Kind zeigen, dass er nix verlernt hat und ein Robinson-Crusoe-Bart beim Kicken kein bisschen stört.

Waren 2012 beim Wulftange-Turnier am Ball: Ingo Hertzsch (l.) und Hans-Jörg "Hansi" Leitzke. © Christian Modla

Bulli, Bastelstraße, Tombola

Ex-RB-Profi Tim Sebastian ist 34, schlank wie eine Gerte, fast so schnell wie Kracht, könnte jederzeit für Dayot Upamecano oder Ibrahima Konaté eingewechselt werden. Organisator Wulftange: „Die Besetzung ist top!“ Der blonde Markus spielt selbst mit, hätte gerne einen stadtbekannten Leipziger Journalisten in sein Team geholt, fand aber weder Trikot in Zeltgröße noch Sauerstoffzelt.

Viel mehr als schmückendes Beiwerk: Die Freiwillige Feuerwehr bringt viel Schlauch und einen Leiterwagen mit. RB-Maskottchen Bulli verteilt Geschenke, Handküsse und Autogramme, Nikolodeon & Pyur laden in ihre Aktionslandschaft. Gesetzt sind außerdem: Hüpfburg, Spielmobil, Torwand, Schmink- und Bastelstraße, Tombola, Kinderflohmarkt. Der Turnier-Sieger nimmt den Fielmann-Pokal mit nach Hause. Wulftange: „Die eigentlichen Gewinner werden wieder die jungen Krebspatienten sein, für die wir gemeinsam unser Bestes geben.“ 2018 kamen stattliche 16.000 Euro für die gute Sache zusammen.

