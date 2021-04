"Kicker" berichtet: Jerome Boateng muss FC Bayern am Saisonende definitiv verlassen

Der FC Bayern München wird sich in seiner Abwehrkette offenbar grundlegend neu aufstellen. Nach David Alaba, dessen ablösefreier Abgang bereits seit Wochen feststeht , wird nun auch Jerome Boateng gehen. Wie der Kicker am Montagabend berichtet, hat der Aufsichtsrat der Münchner bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dem Berater des 32-Jährigen, der Agentur LIAN Sports, sei diese definitive Entscheidung bereits mitgeteilt worden. Der FCB selbst hat sich noch nicht zu dem Bericht geäußert.

Vor zehn Jahren war der Weltmeister, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, von Manchester City zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Zuvor hatte Boateng für Hertha BSC und Hamburger SV gespielt, ehe er das Intermezzo in der englischen Premier League wagte. In seiner Zeit beim FC Bayern etablierte er sich als einer der besten Innenverteidiger der Welt und gewann auf Klubebene mit den Münchnern zwei Mal die Champions League (2013 und 2020) wurde bisher acht Mal Deutscher Meister, zwei Mal Klub-Weltmeister und vier Mal DFB-Pokalsieger.