Kicker-Freude: Schöner duschen beim TSV Großsteinberg

Parthenstein/Großsteinberg. Schluss mit allen Einschränkungen. Wenn die Fußballer vom Turn- und Sportverein (TSV) Großsteinberg und ihre Gäste jetzt kicken, können sie hinterher in modernen Räumlichkeiten duschen und sich umziehen. Seit 2016 hat die Gemeinde kräftig investiert, zwei Bauabschnitte waren nötig.

Erst Neubau, dann Altbausanierung

Neustadt und Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) setzten sich zusammen, beratschlagten und fanden eine Lösung. Diese lautete: Neben das Sportlerheim wird ein neues Gebäude mit Sanitärräumen gesetzt, die sich dann nutzen lassen, wenn hinterher im Altbau die Duschen, Toiletten und Umkleideräume in Angriff genommen werden. Nun ist alles geschafft.

SV Naunhof: Der neue Trainer will „immer das Höchstmögliche erreichen“

Bad Lausick, Eintracht Sermuth und HFC Colditz am Sonntag gefordert

155 000 Euro hat das zusätzliche Gebäude gekostet, in dem eine Luftwärmepumpe für Heizung und Warmwasser sorgt, bilanziert Kretschel. Das war mehr als ursprünglich geplant, weil sich die Angebotspreise gegenüber der Kostenschätzung ordentlich erhöht hatte. Aber immerhin halfen die 30 Prozent Förderung durch den Freistaat. Für die Sanierung des Altbaus, die 122 000 Euro verschlang, kam sogar die Hälfte des Geldes aus Dresden. Die verbleibenden Reste, immerhin zusammen knapp 170 000 Euro, stemmte die Gemeinde.

Erstes Heimspiel am 25. August

Wenn am 25. August zum ersten Heim-Punktspiel der TSV auf Chemie Böhlen trifft, wird hinterher das Warmwasser für alle Spieler reichen. „Und Schimmel hat keine Chance mehr“, sagt ein erfreuter Vereinschef Jochen Neustadt. Der Altbau erhielt eine Entlüftungsanlage für Toiletten und Umkleiden sowie eine durchgängige Fußbodenheizung.

Neubau den Gastgebern vorbehalten

Mit der ersten Herrenmannschaft spielt der rund 240 Mitglieder zählende Großsteinberger Verein in der Kreisoberliga, mit der zweiten in der Zweiten Kreisklasse. Nachwuchsspieler hat er von der G- aufwärts bis zur B-Jugend. Fußball ist zwar sein größtes, aber nicht einziges Betätigungsfeld. Es existieren auch vier Frauensportgruppen für Aerobik und Gymnastik in Großsteinberg und Pomßen.