„Kicker“-Umfrage: RB Leipzigs Peter Gulacsi bester Torwart der Saison

Peter Gulacsi ist in einer Umfrage unter 250 Bundesligaspielern zum besten Torwart der Saison gewählt worden. In der Befragung durch das Fachmagazin „Kicker“ (Dienstag) erhielt der 29 Jahre alte Keeper des sächsischen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig 25,6 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgte mit einem deutlichen Rückstand Roman Bürki vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Der Schweizer kam auf 11,6 Prozent. Jeweils 10,8 Prozent votierten für Werder Bremens Jiri Pavlenka und Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

Gulacsi war einer der Garanten für die erfolgreiche Saison der Leipziger mit Platz drei in der Liga und dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals. In der Meisterschaft spielte er in 15 der 33 Partien, in denen er zum Einsatz kam, zu Null. Laut Statistik auf der Vereins-Homepage wehrte der ungarische Nationalkeeper 78 Prozent der Bälle auf sein Tor ab. Gulacsi selbst sprach von der besten Saison seiner Karriere. Bei RB Leipzig spielt der besonnene und ruhige Keeper seit dem 1. Juli 2015.