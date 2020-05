"Kicker" berichtet: Zweiter Corona-Test bei angeblich infiziertem Gladbach-Spieler negativ

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen

Gladbach will sich über Corona-Tests nicht äußern

Am Montag hatte die (DFL) bekannt gegeben, dass im Rahmen der ersten von zwei Testungen zehn von 1724 Tests bei den 36 Profivereinen positiv ausgefallen sind. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Liga ihre Mitglieder am Donnerstag zu einer erneuten Videokonferenz lädt: Dabei sollen die Ergebnisse des Polit-Gipfels mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer an diesem Mittwoch erörtert werden. Die DFL hofft dabei auf ein klares Signal der Politik für eine Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzten Spielbetriebes.