Ex-Profi Kiefer vor Halbfinal-Duell beim Davis Cup: Auf das kommt es für Deutschland gegen Russland an

Aus Innsbruck nach Madrid: Das deutsche Davis-Cup-Team nimmt an diesem Samstag (13 Uhr/Servus TV) in der spanischen Hauptstadt den ersten Finaleinzug seit 1993 ins Visier. Warum es ausgerechnet jetzt mit dem Halbfinale klappte, obwohl sich Olympiasieger Alexander Zverev erholt, statt mitzuspielen, hat verschiedene Gründe. Ein wesentlicher ist die Extraklasse im Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz. Hätte sich das deutsche Herren-Tennis hier nicht zu einer Top-Nation entwickelt, wäre die Runde der besten Vier wohl kaum möglich gewesen.

"Das Doppel ist ganz stark", sagt Kiefer im Gespräch mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Dank des zweimaligen French-Open-Siegers im Doppel, Krawietz (14.), und dank des Weltranglisten-18. Pütz kann der Deutsche Tennis Bund (DTB) wohl auch im Halbfinale mit einem Punkt planen. Für Kiefer ist klar: Gegen den Favoriten Russland kommt es auf ein anderes Match an. "Jan-Lennard Struff wird vermutlich gegen Daniil Medvedev, die Nummer zwei der Welt, verlieren. Das Doppel dürfte an uns gehen. Entscheidend ist die Tagesform und, wie das Duell der beiden an Position zwei gesetzten Spieler ausgeht", meint Kiefer.

Im deutschen Team würde der Ex-Profi eher auf Dominik Koepfer als auf Peter Gojowczyk setzen. Bei den Russen erhält wohl erneut Andrey Rublev den Vorzug vor Aslan Karatsev. "Gojowczyk und Rublev spielen ähnlich. Gojowczyk fehlt aber das Selbstvertrauen. Koepfer ist als Linkshänder für viele Gegner sehr unangenehm. Er spielt in diesem Jahr konstant und auch gut", meint Kiefer, der aber Teamchef Michael Kohlmann die "schwere Entscheidung" nicht abnehmen möchte: "Er liefert bisher mit seiner Mannschaft eine großartige Leistung." Kohlmann ließ bei der Pressekonferenz am Freitag offen, wer neben dem als Nummer eins gesetzten Struff das zweite Einzel spielen wird.

Das erste Halbfinale seit 14 Jahren

In der spanischen Hauptstadt nehmen die deutschen Tennis-Herren am Samstag mit großem Selbstbewusstsein ihr vor wenigen Tagen noch völlig unwahrscheinlich erscheinendes erstes Halbfinale seit 14 Jahren in Angriff. Anders als 2007, als die deutschen Tennis-Herren in Moskau nach fünf Matches und drei Tagen das Endspiel verpassten, werden beim Endrunden-Turnier nur drei Partien an einem Tag gespielt. "Es ist leider nicht mehr so wie früher, dass man nach einem schlechten Tag trotzdem noch Chancen auf das Weiterkommen besitzt. Ein schlechter Tag jetzt und du bist raus", betont Kiefer.