Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Heidenheim gegen Berlin und Kiel gegen Aue

Der 1. FC Heidenheim geht optimistisch in das Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter 1. FC Union Berlin am Freitag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Sie sind schwer zu besiegen, stehen defensiv sehr gut und machen es clever", erklärte Heidenheim-Trainer Frank Schmidt. Dennoch will Heidenheim seine Serie zuletzt von vier Spielen ohne Sieg beenden. "Wir wollen ein stürmisches Spiel abliefen", sagte Schmidt.