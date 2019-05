Zweitliga-Konferenz im Livticker mit Kiel, Regensburg und Union Berlin

Nutzt Union Berlin die Patzer der Konkurrenz und springt mit einem Sieg beim SV Darmstadt auf einen direkten Aufstiegsplatz? Holstein Kiel könnte mit einem Heimerfolg gegen den MSV Duisburg auch noch ins Rennen eingreifen. Für Erzgebirge Aue geht es in Regensburg um den Klassenerhalt. Verfolgt die Zweitliga-Spiele am Sonntagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.