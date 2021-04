Kiel-Spiel als Vorbild: Das ist der Recken-Plan gegen die Rhein-Neckar Löwen

Ob sie am Samstag (20.30 Uhr) gegen die Rhein-Neckar Löwen zum Einsatz kommen, wird sich zeigen. Der andere Spieler ist noch nicht so weit, drei weitere Akteure befinden sich bis Sonntag beziehungsweise Dienstag in Isolation. Trainer Carlos Ortega hat damit beim schweren Auswärtsspiel bei den Löwen zumindest zwei Profioptionen mehr auf der Bank.

"Darin kann eine Chance für uns liegen"

Wie schon gegen Rekordmeister Kiel rechnet sich Taktikfuchs Ortega auch gegen Mannheim etwas aus. „Die Löwen hatten jetzt schwere Spiele, vielleicht sind sie etwas müde. Darin kann eine Chance für uns liegen“, glaubt der Spanier. Am Sonntag quälten sich die Löwen zu einem 31:28 beim Letzten Coburg, am Dienstag verloren sie ihr Viertelfinalhinspiel der European League bei Medwedi Tschechow mit 32:33.

Ortega ist optimistisch

Wie schon gegen Kiel will Ortega wieder „langsam spielen“ lassen, „wir müssen im Angriff Geduld haben, das ist der Plan. Vielleicht wieder mit sieben Feldspielern.“ Ortega ist optimistisch: „Wenn wir es so machen wie gegen Kiel in der ersten Halbzeit, haben wir eine kleine Möglichkeit.“ Oder die Recken nehmen sich ein Beispiel am Hinspiel: Das hatten sie Mitte Dezember mit 36:30 gewonnen. Es war die stärkste und konstanteste Leistung der Saison.