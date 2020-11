Kieler Abstiegsangst: TSV Klausdorf, FC Kilia Kiel und Co. bangen um Klassenerhalt

Lediglich der TSV Russee zog in die Aufstiegsrunde ein und kann entspannt auf die Fortsetzung der Saison blicken. Doch was lief bei Rot-Schwarz Kiel, dem Kieler MTV, dem TSV Klausdorf und bei Kilia Kiel falsch? Immerhin: Kein Klub nimmt Corona als Ausrede...

Kieler MTV

Rot-Schwarz Kiel

Nach dem vierten Platz in der Corona-Abbruchsaison liebäugelte man im Süden Kiels erneut mit einer Platzierung im Spitzenfeld. Doch letztlich fanden sich die Rot-Schwarzen nach nur einem Remis am Tabellenende wieder. „In jedem Spiel führen wir, bringen das aber nicht über die Zeit, weil wir einfach zu viele Gegentore kassieren“, moniert Coach Jens-Uwe Kwaschik, der vor der Saison Kim Liebert an der Seitenlinie ablöste.

Kwaschik sieht neben dem Verletzungspech auch die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung als Grund für die geringe Konstanz: „Uns fehlen die Automatismen zwischen den Mannschaftsteilen. Wenn es wieder losgeht, ist jedes Spiel ein Endspiel. Einen Spannungsabfall wird es dann nicht geben.“ Hoffnungsträgerin ist Torjägerin Anna-Marie Ihrens, die in fünf Spielen sechs Mal knipste.

TSV Klausdorf

„Wir haben die Seuche vom ersten Spieltag an am Fuß“, sagt Sandra Kahlcke. Die Abwehrspielerin bestätigt, dass die Meisterrunde das Minimalziel gewesen wäre. Doch ohne Torjägerin Maike Timmermann und Spielmacherin Annika Liedtke, die beide eine Babypause einlegen, fehlte es zwar nicht an Torchancen, aber an Torerfolgen. Mit fünf Saisontoren stellt das Team von Trainer Maik Lietzau den schwächsten Angriff aller Oberligisten. Der deutliche 4:1-Sieg gegen RS Kiel blieb das einzige Erfolgserlebnis der Vorrunde. „Es ist frustrierend, wenn man in Spielen überlegen ist, vorne nicht trifft und hinten für jeden Fehler bestraft wird“, klagt Kahlcke. „Wir müssen einfach das Tor wieder treffen.“