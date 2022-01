Bericht: Kieran Trippier wird erster Top-Transfer von Newcastle United nach umstrittenem Besitzer-Wechsel

Kieran Trippier verlässt nach Medienberichten den spanischen Meister Atlético Madrid und kehrt "aus familiären Gründen" nach England zurück. Der 31 Jahre alte englische Nationalspieler werde zu Newcastle United wechseln, berichteten die Fachzeitung AS und andere spanische Medien unter Berufung auf Atlético-Kreise. Der Hauptstadt-Klub habe ohne Erfolg versucht, den rechten Außenverteidiger zum Verbleib in Madrid zu überreden, hieß es. Trippier kam daheim bei Tottenham Hotspur groß raus, bevor er im Sommer 2019 nach Spanien zu Atlético wechselte.

Der Transfer werde in den nächsten Tagen offiziell bekanntgegeben werden, schrieb AS. Newcastle werde knapp 15 Millionen Euro nach Madrid überweisen. Trippier fühle sich in Madrid zwar wohl und wisse auch, dass der spanische Klub stärker als Newcastle sei. Das Problem sei aber, dass seine Frau und seine zwei Kinder in England wohnen und er nach zweieinhalb Jahren nicht länger fern der Familie sein wolle. Der spanische Klub suche bereits nach einem Ersatz.