Kilia Kiel mit gelungener Kunstrasen-Premiere

Aber nicht nur die veränderten Rahmenbedingungen lockten die Zuschauer an diesem Tag an den Hasseldieksdammer Weg 165. Die Einweihung der neuen Spielstätte ging schließlich einher mit einem absoluten Topspiel, denn der Ligaprimus hatte den Tabellenzweiten TSV Klausdorf zu Gast.

Erst danach traten die Gäste offensiv in Erscheinung, versprühten dabei aber viel Gefahr. Und dies lag in erster Linie an TSVK-Stürmer Moshood Olamide Adesanya, der durch Übersicht, Reaktionsschnelligkeit und Durchsetzungsvermögen gefiel. Nach einem langen Ball konnte sich der Goalgetter energisch gegen Teyi Lawson-Body behaupten, scheiterte dann jedoch an Kilias Keeper Torben Franzenburg, der glänzend reagierte (14.). Seine individuelle Klasse demonstrierte Adesanya auch, als er mit der Hacke den Torabschluss fand, obwohl er von vier Gegenspielern umringt war (17.).