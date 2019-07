Kilian Senkbeil wirbelt im Bayern-Trikot durch Liga drei

München/Leipzig. Seine Premieren-Saison in der U23 des FC Bayern verging wie im Flug. Auch der nur zweieinhalbwöchige Urlaub. Inzwischen schwitzt Kilian Senkbeil längst wieder in der Saisonvorbereitung. Statt Regionalliga heißt es nun sogar 3. Liga für den gebürtigen Leipziger und die Reserve des deutschen Rekordmeisters. Machern statt Mallorca Mallorca, Ibiza oder Malediven waren für den 20-Jährigen in der kurzen Saisonpause kein Thema. Er genoss vielmehr die Tage daheim in Machern, erholte sich beim Angeln auf der Mulde und in der Ostsee, wo er mit Papa und Bruder 17 Dorsche rausholte – das nennt man Anfängerglück. Doch er arbeitete im Heimaturlaub auch an seiner Fitness. Neben den obligatorischen Läufen ging er zum Kampfsport nach Leipzig-Grünau. Denn in der 3. Liga sind ganze Kerle gefragt. Marko Zschörner, Trainer im Bushido Sportcenter, erklärt: „Kilian hat mich gefragt, ob wir gemeinsam trainieren können. Da musste ich nicht lange nachdenken. Wenn ich ihn unterstützen kann, besser zu werden, bin ich dabei. Junge Sportler mit Ehrgeiz und Talent sind bei uns immer willkommen.“ Auch der junge Kicker sprach von einer neuen, guten Erfahrung.

Seine erste Saison in München war aufregend und lehrreich zugleich. Statt wie in Leipzig im behüteten Umfeld der Akademie zu leben, bezog er in München erstmals eine eigene Wohnung und lernte, sich teils selbst zu versorgen. „Daran habe ich mich schnell gewöhnt“, sagt der Blondschopf, der zwar noch immer recht wortkarg wirkt, aber als Persönlichkeit einen Sprung gemacht hat. Die Bedingungen seien sowohl am Leipziger Cottaweg als auch in der Säbener Straße der bayerischen Landeshauptstadt absolut super und professionell. „Der FC Bayern ist halt der beste Fußballverein der Welt“, sagt er klipp und klar. Dort häufig mit den Profis trainieren zu können – davon träumen viele junge Kicker.

Sportlich war seine erste Männersaison kein Selbstläufer. Zunächst galt es, sich aufs neue Spielsystem einzustellen. In 13 von 36 Viertliga-Spielen kam der Macherner zum Einsatz, auch in der siegreichen Relegation gegen Wolfsburg II. In drei Partien spielte er durch, zudem hatte er große Spielanteile beim Gewinn des Premier League International Cups für U23-Mannschaften in London. Dort waren sogar 100 Bayern-Fans mitgereist. Überhaupt habe das U23-Team ein zuverlässiges Stammpublikum. Viele Fans seien Ende Mai zum entscheidenden Match gegen Wolfsburg II gekommen – trotz der zeitgleichen Double-Party der Profi-Kicker auf dem Marienplatz. „Der Drittliga-Aufstieg war das Highlight. Es ist schwer einzuschätzen, wie groß mein Anteil daran ist. Natürlich hätte ich gern noch ein paar Spiele mehr gemacht“, sagt der 20-Jährige, der gleich zu Saisonbeginn in der ausverkauften Allianz-Arena bei Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel auf dem Platz stand. Niko Kovac setzte den Innenverteidiger auch beim abschließenden Test in Kaiserslautern bei den Profis ein. „Sei mutig, hau alles raus“, habe ihm Kovac mit auf den Weg gegeben.

Als Spieler der zweiten Mannschaft hat er eine Dauerkarte für die Profis. „Beim 5:0 gegen Dortmund war ich im Stadion – das war schon ein überragendes Match.“ Und es brachte die Vorentscheidung im Titelkampf. Vater als Spielerberater Dass der FC Bayern Interesse an ihm hat, habe er im Frühjahr 2018 von seinem Vater Bodo erfahren. Der ehemalige Leipziger LVB-Handballer ist nicht nur im privaten Umfeld sein wichtigster Ansprechpartner in sportlichen Fragen, sondern zugleich ganz offiziell sein Spielerberater. Nach den ersten Schritten bei Tresenwald Machern und dem 1. FC Lok spielte Kilian in seiner kompletten Jugend im rot-weißen Trikot von RB Leipzig – nämlich acht Jahre lang. Bei RB war er zuletzt in der U19 sogar der Kapitän. Zu seinen damaligen Kumpels hat er inzwischen nur noch sporadisch Kontakt.

Wie in der vergangenen Saison verletzungsfrei zu bleiben („Ich habe bei keiner Trainingseinheit gefehlt“), sich in der athletisch noch anspruchsvolleren 3. Liga zu behaupten – das sind seine wichtigsten Ziele in den kommenden Monaten. Kilian freut sich auf Traditionsclubs wie Rostock, Magdeburg und Kaiserslautern sowie die Derbys gegen die Münchner Löwen. „Meine größte Stärke ist der Zweikampf“, schätzt er ein. Verbessern müsse er sich unter anderem im Kopfballspiel. Mit seinen 1,83 Metern gehört er zu den eher kleineren Innenverteidigern, doch im Spitzenbereich fallen ihm mit Sergio Ramos (1,84) und Willi Orban (1,86) zwei Spieler ein, die diesen vermeintlichen Nachteil wettgemacht haben. Sein neuer Trainer ist für den Sachsen ein alter Bekannter: Sebastian Hoeneß, Neffe des Bayern-Präsidenten, gehörte einige Jahre zum Trainerstab von RB Leipzig. Kilian hat in München noch zwei Jahre Vertrag. Wohin sein Weg führt? Das weiß keiner. Aber es kann gewiss nicht schaden, dass er taktisch breit aufgestellt ist. Inzwischen beherrscht er das Leipziger Pressing ebenso wie das auf Ballbesitz basierende System des Rekordmeisters.

ANZEIGE: 50% auf Ballset zur Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.