Trotz Niederlage: Kim Clijsters mit starkem Comeback-Match nach fast acht Jahren Pause

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kim Clijsters ist trotz einer respektablen Leistung mit einer Niederlage in ihr zweites Tennis-Comeback gestartet. Die 36-jährige Belgierin verlor beim WTA-Turnier in Dubai am Montag 2:6, 6:7 (6:8) gegen die zehn Jahre jüngere Australian-Open-Finalistin Garbiñe Muguruza aus Spanien.