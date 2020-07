Ex-Nationalspielerin Kim Kulig über Trainer-Ausbildung mit Miroslav Klose: "Der anspruchsvollste Schritt"

SPORTBUZZER: Kim Kulig, Sie gehören zum 67. Fußball-Lehrer-Lehrgang, der durch die Corona-Krise unter neuen Maßgaben abläuft. Wie läuft es mit so bekannten Teilnehmern wie Miroslav Klose?

Kim Kulig (30): Wir haben Anfang Juni mit Präsenzunterricht in Hennef angefangen, wobei verschiedene Gruppen gebildet wurden. Gleich in der ersten Woche war ich drei Tage vor Ort, wobei zu meiner Gruppe Hanno Balitsch und Miro Klose gehörten, dem ich schon bei der Eignungsprüfung begegnet war. Es ist ein super Lehrgang für mich und gleichzeitig der anspruchsvollste Schritt meiner Trainerausbildung.

Sie waren nicht sicher, ob Sie in diesen Kreis eintreten dürfen, oder?

Ich habe 2016 meine Elite-Jugend-Lizenz gemacht, ein Jahr später dann die A-Lizenz, mit der ich seitdem als Trainerin beim 1. FFC Frankfurt II tätig bin. Aber für mich war immer klar, dass ich die beste Ausbildung möchte. Mir geht es gar nicht so sehr darum, welche Mannschaften ich damit trainieren kann, sondern ich möchte meine Schwächen beheben und meine Stärken ausbauen. Es war für mich eine Punktlandung: einmal zur Eignungsprüfung, sofort zugelassen.

Sie trainieren seit zweieinhalb Jahren in der 2. Frauen-Bundesliga junge Fußballerinnen, die den Spagat zwischen Schule, Ausbildung und Fußball bewältigen müssen. Was ist bislang Ihre wichtigste Erfahrung?

Dass sich eine Spielerin und eine Trainerin in komplett anderen Welten bewegen. Es ist enorm viel Arbeit, wenn man jede Spielerin besser machen, sein Trainerteam zusammenhalten möchte: Dafür muss man sehr viel kommunizieren und immer das große Ganze im Blick haben. Und wenn sich die Mädels in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln sollen, dann darf ich ihnen nicht alles vorgeben, sondern muss sie eher „kitzeln“, dass sie selbst nach Lösungen suchen. Wir haben ja generell im deutschen Fußball festgestellt, dass wir bei der Individualität noch besser werden können.

An welchem Trainer orientieren Sie sich?

Ich bin zuallererst Kim Kulig. Natürlich gibt es viele tolle Trainer, die einen inspirieren, aber ein konkretes Vorbild kann ich nicht nennen. Definitiv kann ich am meisten aus der Zeit mitnehmen, in der ich selbst Spielerin war, weil man in dieser Zeit viele Einblicke hatte. Ich bin ein Mensch mit ganz viel Leidenschaft, Mut und Ehrgeiz. Für mich wird der Austausch mit erfahrenen Trainern aus den verschiedenen Bereichen bei dem Lehrgang enorm wichtig. In Sachen Teamführung und Menschenführung kann ich mir noch einiges aneignen. Um sich weiterzuentwickeln, muss man viel beobachten, besprechen, anwenden und hinterfragen.

Es bereitet auch dem DFB große Sorge, dass sich so wenige ehemalige Spielerinnen in den Beruf als Trainerin wagen. Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn selbst bei den zwölf Frauen-Bundesligisten nirgendwo eine Frau in der Chefrolle arbeitet?

Ist das wirklich ein Armutszeugnis? Es scheint momentan einfach noch zu wenige Trainerinnen zu geben. Aus meiner Generation haben Lira Alushi oder Celia Sasic bisher andere Schwerpunkte gesetzt, einige spielen noch, ohne meine Verletzung wäre ich wohl auch noch aktiv. Ich bin mir sicher, dass sich zukünftig mehr ehemalige Spielerinnen für den Trainerjob interessieren. Imke Wübbenhorst, mit der ich beim HSV noch zusammengespielt hatte, hat ihren Fußball-Lehrer gemacht und ihren zweiten Posten im Männerbereich übernommen. Sie ist eine Persönlichkeit, trägt das Herz auf der Zunge und ist sehr clever.

Mit der Fusion des 1. FFC Frankfurt unter dem Dach von Eintracht Frankfurt stehen einschneidende Veränderungen an. Bleiben Sie zusammen mit Kerstin Garefrekes Trainerin der zweiten Mannschaft?

Mein Wunsch ist es, diese Arbeit – auch mit Kerstin – fortzuführen. Für die Stadt Frankfurt ermöglicht die Fusion den nächsten Schritt im Frauenfußball.

Der DFB ist sorgenvoll, weil die Zahl der Spielerinnen im Nachwuchsbereich zurückgeht. Wo sehen Sie Defizite?