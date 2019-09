"Wird wieder ein großes Spektakel": Stuttgarts Kim Renkema freut sich auf Hannover

Das Jahr 2019 ist bislang für Kim Renkema äußerst erfolgreich verlaufen. Zunächst holte sie als Sportdirektorin mit Allianz MTV Stuttgart die deutsche Volleyballmeisterschaft, im Juli heiratete sie ihren langjährigen Lebensgefährten. Was war davon das für sie größere Ereignis? Der Meister will den Supercup „Die Frage ist ja gemein“, sagt die 32-jährige Niederländerin und fängt herzhaft an zu lachen. „Das waren zwei Highlights in meinem Leben. Die Hochzeit bleibt hoffentlich einmalig, die Meisterschaft können wir aber gerne noch öfter gewinnen.“ Am 20. Oktober soll ein weiterer Titel hinzukommen: Beim comdirect Supercup in der TUI Arena treffen die Stuttgarterinnen auf den Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin. Es ist in diesem Frühjahr der erste Meistertitel für die Stuttgarterinnen gewesen, bei denen Renkema seit 2017 als Sportdirektorin aktiv ist. Zuvor spielte sie beim MTV, konnte aufgrund von körperlichen Problemen ihre Karriere aber nicht fortsetzen. „Es ist ein Traumjob“, sagt sie über ihre neue Laufbahn jenseits des Baggerns und Schmetterns.

comdirect Supercup 2019 - interaktiver Boden (Damen)

Inzwischen ist auch keine Spielerin mehr dabei, mit der Renkema selbst noch aktiv war. „Das ist für mich und für die Spielerinnen jetzt eine einfachere Situation, weil sie mich nicht mehr als Mitspielerin kennen“, sagt die Niederländerin. Intensive Wochen der Kaderplanung Sie hat intensive Wochen der Kaderplanung hinter sich. Vor allem deswegen, weil die erst wenige Wochen zuvor verpflichtete Zuspielerin Kathleen Weiß kurzfristig um eine Vertragsauflösung gebeten hat. Die 35-Jährige strebt eine Ausbildung bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern an. Die gebürtige Schwerinerin erhält dort eine Ausnahmegenehmigung, auch nach dem 40. Lebensjahr noch verbeamtet zu werden. „Wir haben uns in Stuttgart auch darum bemüht, es wurde aber abgelehnt“, sagt Renkema. Somit blieb dem Verein nichts anderes übrig, als der Vertragsauflösung zuzustimmen. „Ich kann niemanden zwingen, für den Verein zu spielen. Motivation ist bei einer Sportlerin das Wichtigste“, sagt die Sportdirektorin, nennt das Verhalten von Weiß aber auch „unprofessionell“.

Nach unzähligen Gesprächen und Telefonaten hat der MTV aber noch Ersatz gefunden: Die Türkin Cansu Aydinogullari wird in der neuen Saison die Bälle verteilen. „Das ist die passende Lösung, nun ist unser Kader wieder komplett“, so Renkema erleichtert. Noch besser besetzt? Renkema ist davon überzeugt! Renkema ist davon überzeugt, dass die Mannschaft individuell besser besetzt ist als noch in der Vorsaison und sie wieder um den Titel mitspielen kann. „Es sind alle gute Spielerinnen. Das bedeutet aber nicht, dass es auch ein gutes Team ist.“ Da ist Trainer Giannis Athanasopoulos gefordert, in der Vorbereitung schnell eine Einheit mit den acht Neuen zu formen. Die amerikanische Diagonalangreiferin Jennifer Hamson (27) kam vom VC Wiesbaden. Drei neue Mittelblockerinnen sind dabei: die Amerikanerin Jenna Rosenthal (24) vom finnischen Meister LP Viesti, die Kroatin Martina Samadan (25) aus Italien von UYBA Yamamay Busto Arsizio und die Niederländerin Juliet Lohuis (22) vom USC Münster.

Ein Bild aus der Vergangenheit: Die Niederländerin Kim Renkema ist seit 2017 nicht mehr auf, sondern abseits des Parketts für den Allianz MTV Stuttgart aktiv. © imago/Pressefoto Baumann

Neue Außenangreiferinnen sind die erst 17-jährige Lara Berger vom VCO Berlin, die schwedische Nationalspielerin Alexandra Lazic (24), die aus der Türkei wechselte sowie Channon Thompson (25) aus Trinidad & Tobago, die zuletzt für Rote Raben Vilsbiburg spielte. Skepsis bei Renkema ist gewichen Renkema freut sich auf den Supercup am 20. Oktober in Hannover. „Es ist gut, dass dieser Wettbewerb 2016 wieder eingeführt wurde. Es ist schön, gleich zu Saisonbeginn um einen Titel zu spielen.“ Von der Stadt Hannover hat sie bislang noch nicht viel gesehen. „Es ging eigentlich nur vom Hotel zur Halle und zurück nach Stuttgart. Aber vielleicht reise ich einen Tag eher an. Der Maschsee soll sehr schön sein“, sagt sie. Auch von der Halle ist sie angetan, wenngleich sie gesteht, anfangs skeptisch gegenüber dem Standort Hannover gewesen zu sein: „Es ist kein Volleyballstandort.“ Aber die Zuschauer haben für so eine tolle Stimmung gesorgt, dass Renkema ihre Meinung revidierte. „Es wird bestimmt auch in diesem Jahr wieder ein großes Spektakel“, sagt sie.

