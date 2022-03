Kimmich-Anruf bei Bundestrainer Flick: Bayern-Star sorgt für kuriosen Zwischenfall auf Pressekonferenz

Acht Spiele, acht Siege – die makellose Bilanz von Hansi Flick in seiner Amtszeit als Bundestrainer schürt Erwartungen. Beim Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande am Dienstag in Amsterdam wartet der nächste Härtetest und nach dem 2:0 gegen Israel der zweite DFB-Auftritt im WM-Jahr. Ein absoluter Leistungsträger wird in Bayern-Star Joshua Kimmich dann wohl erneut fehlen. Beim Abschlusstraining in Frankfurt war der Mittelfeldspieler, der mit seiner Lebensgefährtin das dritte Kind erwartet, zumindest nicht dabei.

