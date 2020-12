Kimmich-Comeback beim FC Bayern schon gegen Leverkusen? Flick bremst

Der FC Bayern geht das letzte Spiel des Triple-Jahres nach der besonders für Robert Lewandowski und Manuel Neuer erfolgreichen Weltfußballerwahl mit Extra-Schwung an - und möglicherweise mit Joshua Kimmich. Flick ließ am Freitagmittag offen, ob der seit Anfang November verletzt fehlende Mittelfeldanführer zurückkehrt. Lange muss er nach dessen Meniskus-Operation aber nicht mehr auf den 25-Jährigen verzichten. "Er muss gemeinsam mit der medizinischen Abteilung entscheiden, wie der Weg weiter geht. Ich richte mich als Trainer danach", sagte Flick am Tag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. Anzeige

Mit Blick auf mögliche Folgeschäden im lädierten Knie möchte Flick das Risiko einer verfrühten Rückkehr umgehen. "Er hat eine lange Karriere vor sich, wir wollen die Fehler möglichst minimieren", so der Bayern-Coach, der auch um einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka bangen muss. Ähnlich vorsichtig hatte sich Flick bereits vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg (2:1) am Mittwoch geäußert. "Joshua sieht das sachlich, die emotionale Seite ist kein guter Ratgeber. Er muss in sich hineinschauen und auf das Knie achten. Mentale Sachen sind entscheidend", sagte Flick. Deshalb würde man einen gemeinsamen Plan für den ersten Einsatz nach der Verletzungspause machen.