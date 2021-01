Kimmich: Bayern-Sieg in Augsburg "war dünn" – Neuer vermisst "Selbstverständlichkeit"

Erstmals seit dem fünften Spieltag ist der FC Bayern München in der Bundesliga wieder ohne Gegentor geblieben - für Torwart Manuel Neuer war es sogar ein Rekord, der Weltmeister hielt bereits 196 Mal seinen Kasten sauber. Nach dem Schlusspfiff der Partie gegen den FC Augsburg (1:0) überwog dennoch eher Erleichterung als echte Freude - denn der Auswärtssieg war alles andere als souverän. "Es war dünn, was wir angeboten haben", resümierte Joshua Kimmich bei Sky. Anzeige

Trotz einer drückenden Überlegenheit hatte der FCB im ersten Durchgang gegen sehr abwartende Augsburger lediglich eine 1:0-Führung durch einen verwandelten Foulelfmeter von Robert Lewandowski herausgespielt - allerdings in der Chancenverwertung keinen guten Eindruck hinterlassen. Nach Wiederanpfiff dominierte dann Augsburg, verpasste allerdings mehrere große Einschussmöglichkeiten - darunter einen Handelfmeter, den Alfred Finnbogason an den Pfosten setzte. Kimmich setzte den Rotstift allerdings nicht nur am schwachen zweiten Durchgang an: "Wir müssen auch über die erste sprechen - wir hatten acht, neun, zehn Halbchancen, da müssen wir mit einem 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen."

Das klappte nicht. "Wir spielen nicht wirklich auf das zweite Tor", haderte Kimmich. Auch Neuer war trotz seines Rekords nicht uneingeschränkt zufrieden. "Wir hatten nicht mehr die Selbstverständlichkeit in unserem Spiel nach vorn", sagte der Nationalkeeper. "Wir waren uns zu sicher, dass wir das 2:0 machen würden. Es kam leider anders. Wir hatten nur noch zwei Torchancen, das war ein bisschen wenig. So mussten wir mit Mann und Maus kämpfen." Die Bayern hatten so Dusel, dass Finnbogason es bei seinem Strafstoß zu genau machen wollte und der FCA mehrere gute Einschussmöglichkeiten vergab.