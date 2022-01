Mit Kimmich, Lewandowski und Co.: Mit dieser Aufstellung könnte der FC Bayern gegen Gladbach spielen

Ganz geheim kann Bayern -Trainer Julian Nagelsmann seine Aufstellung für das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1/DAZN) nicht halten. Den Münchnern stehen insgesamt neun Spieler aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht zur Verfügung. Zudem fallen Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme) und Josip Stanisic (Muskelbündelriss) sicher aus, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr weilen beim Afrika Cup in Kamerun. Doch Nagelsmann betonte auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Wir haben trotzdem eine erste Elf mit vielen Weltklasse-Spielern." Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zeigt, wie die Bayern-Startelf für das Spiel gegen Gladbach aussehen könnte.

"Wir haben Spieler, die aus längeren Verletzungspausen kommen und nicht zu viele Optionen, um zu wechseln. Kimmich war neun Wochen raus, muss aber 90 Minuten spielen. Süle hat Rückenschmerzen, muss aber eigentlich 90 Minuten spielen", sagte Nagelsmann, der auf die an Corona erkrankten Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Leroy Sané, Dayot Upamecano und Alphonso Davies nicht zurückgreifen kann. Immerhin: Wie Nagelsmann mitteilte, sind Richards und Tolisso am Mittwoch freigetestet worden und haben sich am Donnerstag eines Lungentests unterzogen. Bei Coman ende die Quarantäne in der Nacht zu Freitag, er solle am Freitag einen Lungentest absolvieren.