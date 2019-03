Nach Ausbootung der Weltmeister: Kimmich kritisiert Löw-Entscheidung deutlich - "Art und Weise nicht okay"

Darf sich ein aktiver Nationalspieler so deutlich über eine Entscheidung des Bundestrainers äußern? Nach dem überzeugenden 6:0 des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg hat Joshua Kimmich Joachim Löw kritisiert. "Aus Spielersicht muss ich sagen: Die Art und Weise war nicht okay", erklärte der 38-malige deutsche Nationalspieler. Was Kimmich meinte: Das DFB-Aus der Weltmeister und seiner FCB-Teamkollegen Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller kann der Bayern-Star nicht nachvollziehen.