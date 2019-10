96-Meinung: Slomka muss jetzt auch zu Hause liefern - auch um Kind zu besänftigen

Wäre natürlich besser, 96 hätte seine neun Auswärtspunkte zu Hause geholt und die sieglosen Heimvorstellungen lieber in der Fremde gezeigt. Dann hätten die Fans in der Arena nicht gepfiffen, gespottet und höhnisch gesungen – oder wären vielleicht mal bis zum Schlusspfiff geblieben. Und in der Loge von Martin Kind hätte sich Dieter Schatzschneider auf seinem Stammhocker ganz links am Fenster vor Freude über eine zündende Idee im Mittelfeld oder eine gefährliche Torchance sogar mal bewegen können – die Arme recken, die Handinnenflächen zusammenklatschen, den Boss eng an den Bauch drücken oder andere verrückte Dinge.