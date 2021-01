Kinder-K(l)ick im Lockdown : Wie können Trainer ihre Teams motivieren?

Im Juli 2020 war er wieder erlaubt: der Vollkontakt für die kleinen Fußballer. Trainer Oliver Rothenburger leitete das erste Zweikampftraining nach dem ersten Lockdown bei der SG 74. Rothenburger wunderte sich über seine neunjährigen Kicker: „Das ist noch nicht so knackig wie früher, die kloppen sonst mehr rein.“ „Darf ich einen weggrätschen?“, fragte ein Spieler. Anzeige Der Trainer nickte, ein Spaß. Seit Oktober ist der Spaß wieder vorbei, an der Graft bei der SG 74 in Hannover, Deutschland, der Kinderfußball steht in der ganzen Welt still wegen der Infektionszahlen. Für die Kinder, sagt Rothenburger, „tut mir das total leid, sie können ihre Leidenschaft, ihr Feuer für Fußball nicht mehr ausleben, das macht mich betroffen.“

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball Levestes Sascha Romaus überwindet Kirchdorfs Schlussmann Jens Trampenau und trifft zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich. ©

Telefonate, Onlinetraining, Zoom-Konferenzen In der Hinrunde konnten die Mädchen und Jungs gut leben mit den Abstandsregeln. Aber ganz ohne Fußball? Die Sportstätten blieben geschlossen, einige trafen sich auf Bolzplätzen. Auch das fällt nun weg nach den aktuellen Regeln des härteren Lockdowns. Kein Bolzer, keine Hallenrunden, kein Training – und die Weihnachtsfeiern fielen aus. Der Kinderfußball ist wie eingefroren. Nicht absehbar, wann die Talente wieder auftauen dürfen. „Ich rechne frühestens Mitte März damit“, sagt Tobias Lehmann, der bei der JSG Hannover West in Limmer die D- und ­E-Junioren gemeinsam mit Timm Ratzsch betreut. Was können die Trainer nur tun? Klicken statt kicken. Telefonate, Onlinetraining und Zoom-Konferenz sind zurzeit die einzigen Wege, sich zu treffen. Rothenburger gibt den Kindern „Hausaufgaben über die Whatsapp-Gruppe, eventuell können sie mit den Papas 50 Pässe mit links und rechts hin- und herspielen“. Die D-Junioren der JSG Hannover West klickten sich vergangenen Montag nach längerer Pause in eine Neujahrskonferenz. „Es war toll, die Kinder zu sehen“, sagt Trainer Lehmann. „Die Kinder haben erzählt, was sie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, dann fing einer an, Keyboard zu spielen.“

Kontakt: Trainer Oliver Rothenburger (links) durfte seine Spieler im Juli wieder umarmen. Auch auf diese Teamnähe müssen die Kinder jetzt verzichten. © Debbie Jayne Kinsey