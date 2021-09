"Kindergarten": Lothar Matthäus kritisiert Platzverweis für BVB-Profi Mahmoud Dahoud

So sei Aytekin zwar "einer der besten Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben", das nötige Fingerspitzengefühl hätte er in dieser Situation aber vermissen lassen. Bei der Bewertung der Spielszene habe sich der Unparteiische getäuscht. "Sowohl seine nachträgliche Erklärung, als auch das Vorgehen auf dem Platz haben mich nicht überzeugt", erklärt Matthäus weiter. "Und nur weil der Unparteiische in einer vorherigen Szene einem anderen Spieler erklärt hat, dass er das Abwinken unterlassen möchte, kann er in einer ganz andere Szene einen Spieler nicht so hart bestrafen. Vor allem nicht in so einem Spiel, mit so einer Brisanz. Da erwarte ich etwas anderes."