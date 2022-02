Kingsley Coman nach Vertragsverlängerung beim FC Bayern: Darum hatte ich Wechselgedanken

Anfang Januar gab er FC Bayern die Vertragsverlängerung von Kingsley Coman bekannt. Die Entscheidung, langfristig in München zu bleiben, traf der Franzose tatsächlich erst kurz vorher "im Dezember", wie er in einem Interview mit Sport1 nun verraten hat. Zuvor hatte er intensiv darüber nachgedacht, den Klub zu verlassen. Anzeige

Über die Gründe für seine Wechselgedanken sagte Coman: "Es waren viele Dinge. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will." Seine Gedanken an eine Veränderungen hätten nicht nur mit Fußball zu tun gehabt, "sondern auch mit persönlichen Interessen. Ich brauchte einfach Zeit. Und die habe ich mir genommen."

Coman spielt bereits seine siebte Saison beim deutschen Rekordmeister, wurde seitdem sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger und köpfte 2020 das Tor zum Champions-League-Sieg. 2015 war er zunächst leihweise für zwei Jahre von Juventus Turin nach München gekommen und 2017 fest verpflichtet worden. Insgesamt hatte der Transfer den FC Bayern 28 Millionen Euro gekostet. Sein neuer Vertrag läuft bis 2027, dann wäre er zwölf Jahre im Klub.



Coman: "Der FC Bayern ist wie eine Familie"

Den Lockrufen finanzstarker Klubs aus dem Ausland, wie seinem Jugendklub Paris Saint-Germain widerstand Coman, weil Geld nicht alles sei: "Der FC Bayern hat auch Geld, aber nicht so viel wie die meisten Klubs in England oder PSG. Darauf allein kommt es aber sowieso nicht an. Unsere Mannschaft ist wirklich eine Mannschaft. Wir sind eine Einheit, die auch in schwierigen Situationen zusammenhält. Das ist das Entscheidende. Wir haben zudem viele Leute um unsere Mannschaft herum, die sehr gut arbeiten."

Ausschlaggebend für den langfristigen Verbleib seien am Ende die vielen Gespräche mit den FCB-Verantwortlichen gewesen: "Irgendwann war mir dann klar: Ich habe hier doch alles, also muss ich mich auch nicht anderweitig umschauen", sagte Coman und erklärte: "Der FC Bayern ist wie eine Familie. Wenn du so viel Hilfe bekommst wie ich, gerade nach meiner Herz-OP zu Beginn der Saison, willst du natürlich auch etwas zurückgeben. Du willst kämpfen und alles tun für die Personen, die dich unterstützen."

Nagelsmann-Vertrauen macht Coman stark

Vor allem das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann sei für ihn wichtig gewesen: "Er hat mir von Anfang an gesagt, dass er mich unterstützt, ich sehr wichtig für ihn und die Mannschaft bin und er mich gerne behalten möchte. Er hat mir auch mal bei WhatsApp geschrieben. Er ist ein Trainer, der viel mit seinen Spielern im Austausch ist, nicht nur mit mir. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball. Das hat mir die Entscheidung erleichtert."