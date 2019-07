Nach Calhanoglu-Foul: Bayern-Profi Kingsley Coman erklärt seinen Ausraster gegen AC Mailand

Es ist letztendlich alles glimpflich ausgegangen und doch war Kingsley Coman nach dem rüden Einsteigen von Hakan Calhanoglu in der Partie des FC Bayern gegen den AC Mailand (1:0) kaum zu bändigen. Im letzten Testspiel der Münchener im Rahmen ihrer USA-Reise wurde der Franzose auf Höhe der Seitenlinie vom Ex-HSV-Profi gefoult - in Form einer Grätsche, die Schlimmeres hätte bewirken können.

Kingsley Coman: "Ich darf mich nicht verletzen"

Kurz nach der Attacke sprang Coman auf und ging sofort auf Calhanoglu los, musste von seinem Teamkollegen Alphonso Davies zurückgehalten werden. Jetzt hat sich der französische Flügelflitzer gegenüber der Bild zu seinem Ausraster in Kansas City geäußert. Demnach dachte der 23-Jährige in dieser Szene vor allem an die zurzeit dünne Personaldecke des FC Bayern. "Wir haben aktuell zwei Außenspieler weniger im Kader. Das heißt: Ich darf mich nicht verletzen, sondern muss fit bleiben", so Coman.