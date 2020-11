Wieder Sorgen um Kingsley Coman: Bayern-Star verletzt sich bei französischer Nationalmannschaft

Kingsley Coman droht dem FC Bayern erneut auszufallen. Der verletzungsanfällige Außenspieler hat sich laut des Senders RMC Sport bei einer Trainingseinheit am Dienstag mit der französischen Nationalmannschaft im Leistungszentrum Clairefontaine am Knöchel verletzt. Ein Einsatz beim Länderspiel der Franzosen am Mittwochabend gegen Finnland sei jedenfalls ausgeschlossen.

Eigentlich war der Bayern-Profi laut des Berichts von Nationaltrainer Didier Deschamps für die Startelf vorgesehen gewesen. Nun werde er von Moussa Sissoko von Tottenham Hotspur ersetzt. Wie schwer die Verletzung des 24-Jährigen ist, ist noch fraglich.