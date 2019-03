Trainings-Comeback beim FC Bayern: Kingsley Coman wohl für FC Liverpool fit

Aufgepasst, FC Liverpool! Der FC Bayern München könnte im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr - hier im Ticker) ein zusätzliches Ass im Ärmel haben: Kingsley Coman. Der französische Flügelstürmer hatte sich beim Bundesliga-Spiel Ende Februar gegen Hertha BSC einen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zugezogen und fiel seitdem aus. Am Sonntagnachmittag gab Coman nun sein Trainings-Comeback beim FCB - früher als erwartet!