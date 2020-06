Bayern-Star Kingsley Coman: Möglicher Transfer von Leroy Sané wäre "kein Problem"

Flügelstürmer Kingsley Coman vom FC Bayern München fürchtet sich nicht vor der wahrscheinlichen Verpflichtung von Nationalspieler Leroy Sané . „Es ist besser für die Mannschaft, wenn es viele Spieler auf diesem Niveau gibt. Wenn Sané käme, wäre das kein Problem“ , sagte der 23 Jahre alte Franzose der Sport Bild. „Außer der Klub sagt zu mir, dass sie mich nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, dass der Verein weiß, was er an mir hat. Die Situation von Leroy Sané hat nichts mit meiner eigenen Zukunft zu tun.“ Sané spielt auf ähnlichen Positionen wie Coman.

Sané steht derzeit bei Manchester City unter Vertrag und wird seit Monaten mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht . Schon im vergangenen Sommer deutete Vieles auf einen Transfer des mittlerweile 24 Jahre alten Nationalspielers hin. Doch Sané zog sich im August 2019 vor Beginn der Premier-League -Saison gegen den FC Liverpool eine Kreuzbandverletzung zu und fiel daraufhin monatelang aus. Dem Werben der Münchener um den früheren Schalker tat die Blessur jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Aufgrund der Verletzung, der zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der Tatsache, dass Sanés Vertrag in Manchester nur noch bis 2021 läuft, wird spekuliert, dass eine mögliche Ablösesumme jetzt wesentlich geringer ausfallen könnte als noch vor knapp einem Jahr.

Zu seiner eigenen Zukunft sagte der immer wieder von Verletzungen geplagte Coman: „Ich habe einen Vertrag bis 2023, das heißt: Wir haben also Zeit. Ich möchte die Saison zu Ende spielen, danach, im Sommer, kann ich über meine Situation nachdenken: Was ich machen will, welche Entscheidung gut ist.“