FC Bayern feiert Kingsley Coman: Der Junge aus Paris, der PSG den ersten CL-Titel kostete

Das Tor Comans hat noch eine andere persönliche Note: Der schnelle Linksaußen wurde nicht nur als Sohn von Eltern aus Guadeloupe in Paris geboren, er spielte auch zehn Jahre lang für PSG, wurde 2014 unter Laurent Blanc französischer Meister. Er ist bis heute der jüngste Spieler, der von PSG in einem Punktspiel eingesetzt wurde – im Alter von 16 Jahren, acht Monaten und vier Tagen gab er am 17. Februar 2013 sein Profidebüt im blau-weiß-roten Dress der Pariser, sein Vater ist bis heute großer PSG-Fan. Kein Wunder also, dass Bayern-Trainer Hansi Flick in der Startelf auf Coman setzte – und nicht etwa auf die zuletzt formstärkeren Philippe Coutinho oder Ivan Perisic.

Wegen PSG-Background: Flick versprach sich von Coman "ein bisschen mehr Motivation"

"Paris ist der Heimatverein von Coman. Ich verspreche mir da ein bisschen mehr Motivation und er hat natürlich auch die Qualität und den Speed, eine Abwehr auszuhebeln", sagte Flick vor dem Spiel. Genau das tat der 24-Jährige, der in den vergangenen Jahren meistens im Schatten anderer Offensivstars wie Lewandowski, Müller und Gnabry stand. Er beschäftigte den deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer, entwischte dem Ex-Schalker mit zunehmender Spieldauer immer häufiger. Etwa unmittelbar vor der Pause, als es einen Elfmeter hätte geben können. Oder, als er vor dem 1:0 nach einer langen Flanke plötzlich hinter dem Deutschen auftauchte und das entscheidende Tor zum Titel köpfte. Sein 33. Tor im 161. Spiel der Bayern, es war sein wichtigstes.

Auch deshalb, weil ihm gerade in den vergangenen beiden Jahren vorgeworfen wurde, nicht häufig genug an Toren beteiligt gewesen und den letzten Schritt vom Talent zum Star noch nicht gegangen zu sein. Coman passe "gut zur Vereinskultur, weil er fleißig arbeitet", sagte Ex-Bayern-Spieler Willy Sagnol dem SPORTBUZZER kürzlich. "Es fehlt ihm aber, dass er als Offensivspieler noch häufiger in der Statistik auftaucht, noch mehr Tore erzielt und vorbereitet. Daran muss er arbeiten."

Das Tor im Estádio da Luz war in dieser Hinsicht sicherlich ein Anfang zur rechten Zeit. Coman freute sich nach dem Spiel über einen "unglaublichen Abend" und zeigte sich "sehr, sehr glücklich". Er habe "natürlich ein gutes Spiel machen wollen, aber das ist nichts gegen Paris", sagte der Rechtsfuß. "Ich bin jetzt einfach zu hundert Prozent Bayer und wollte unbedingt gewinnen. Da muss ich auch professionell sein. Klar, ist es für Paris schade und ich fühle mit ihnen, weil ich aus der Stadt komme." Auch Flick freute sich für den oft verletzten gebürtigen Pariser: "Wir freuen uns alle, dass er das Tor gemacht hat. So ist Fußball, der schreibt manchmal seine eigenen Geschichten."

Dembélé, Rabiot, Coman – PSG kann seine eigenen Talente nicht halten

Dass Paris trotz (oder wegen?) seiner großen, aus Katar alimentierten Finanzkraft seine größten eigenen Talente nicht halten kann, ist seit Jahren ein offenes Geheimnis. Coman, der 2014 zunächst ablösefrei zu Juventus und ein Jahr später zu den Bayern wechselte, reiht sich ein in eine ganze Riege früherer PSG-Talente, die inzwischen bei anderen Vereinen zur Weltspitze gehören oder den Durchbruch längst geschafft haben. Wie Lyon-Stürmer und ManCity-Schreck Moussa Dembélé, der einst aus Paris floh und sich lieber beim englischen Mittelklasseklub FC Fulham ausbilden ließ, weil ihm in Paris die Perspektive fehlte. Weitere Beispiele sind der Leipziger Christopher Nkunku, Adrien Rabiot von Juventus oder, ganz frisch, Tanguy Nianzou Kouassi, den sich die Bayern vor einigen Monaten ablösefrei sichern konnten. Dass fremde Stars die wichtigsten Kaderplätze für den aufstrebenden Nachwuchs blockieren, ist nirgendwo so evident wie bei PSG mit seiner so herausragenden Jugendarbeit.