Bericht: Coman fehlt dem FC Bayern mit Wadenverletzung gegen RB Leipzig – Ausfall auch gegen FC Barcelona?

Der FC Bayern München muss nach der Länderspielpause zunächst offenbar ohne einen weiteren Leistungsträger in der Offensive planen. Wie RMC Sport berichtet, fehlt Kingsley Coman nicht nur der französischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland am Dienstag, sondern wird mit einer Wadenverletzung auch beim Bundesliga-Topspiel des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen. Dem Bericht zufolge sei zudem der Auftakt in die neue Champions-League-Saison drei Tage später gegen den FC Barcelona in Gefahr. Anzeige

Innenverteidiger Lucas Hernandez steht nach einer auskurierten Knieverletzung dagegen vor der Rückkehr in die Mannschaft des deutschen Branchenprimus. Der Franzose mache einen "sehr guten Eindruck" und sei auch körperlich wieder "voll da", bestätigte Trainer Julian Nagelsmann in einem Youtube-Livestream des Rekordmeisters am Montagabend. "Gegen Leipzig oder Barcelona werden wir ihn dann hoffentlich, wenn bis dahin alles gut geht, wieder auf dem Platz sehen", prognostizierte Nagelsmann.

Eine Rückkehr von Hernandez im Top-Duell mit Leipzig am Samstag rückt umso näher, nachdem Teamkollege Dayot Upamecano angeschlagen von der französischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Nach Corentin Tolisso hat sich nun auch Coman bei der Équipe Tricolore an der Wade verletzt.