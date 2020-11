Coman im Frankreich-Training schwerer verletzt? Bayern-Star gibt Entwarnung: "Es ist nichts Schlimmes"

Aufatmen beim FC Bayern ! Der deutsche Rekordmeister musste seit Dienstagabend befürchten, dass Kingsley Coman erneut länger ausfallen könnte. Der 24 Jahre alte Rechtsaußen hatte sich einem RMC -Bericht zufolge im Training der französischen Nationalmannschaft am Knöchel verletzt. Bei der 0:2-Blamage im Testspiel gegen Finnland kam Coman danach nicht zum Einsatz. Am Donnerstag gab der Bayern-Star nun Entwarnung: "Es ist nichts Schlimmes", sagte er der Bild.

Coman wohl schon für Topspiel in Portugal bereit

Der in der Vergangenheit verletzungsgeplagte Coman könnte nach der Blessur aus dem Abschlusstraining vor dem Testspiel sogar schon am Samstag beim Nations-League-Gipfel im Estadio da Luz in Lissabon gegen Portugal (20.45 Uhr, DAZN) für den Weltmeister zum Einsatz kommen, wie L'Equipe berichtet. Am vorletzten Spieltag geht es in der Gruppe B für das Team von Trainer Didier Deschamps dann schon um den Gruppensieg: Europameister Portugal steht punktgleich aber mit dem besseren Torverhältnis vor den Franzosen an der Spitze.