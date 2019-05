Fernseher kaputt: Mama von Bayern-Star Coman guckt DFB-Pokal-Finale in Kneipe

Irre! Was genau war passiert? Katia Coman wollte eigentlich zu Hause das Spiel ihres Sohnes schauen. Doch ihr Fernseher war kurz vor dem Anpfiff kaputtgegangen. Also entschied sie, das Finale in der Fan-Kneipe zu verfolgen.

Kurz vor 20 Uhr. Die Fan-Kneipe "Stadion an der Schleißheimer Straße" in München ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Der FC Bayern tritt im DFB-Pokal-Finale auf RB Leipzig . Plötzlich kommt die Mutter von Bayern-Star Kingsley Coman herein und möchte sich das Spiel mit Hunderten Fans angucken.

Im Lokal angekommen sagte sie: "It's my son, it's my son!" Schnell bemerkten die Beteiligten, dass die Frau die Mutter von Kingsley Coman ist. An der Bar schafften Gäste und Kellner einen Platz für die Coman-Mutter. Sie trank ein Glas Helles (3,90 Euro) an der Theke.

Während ihr Kingsley per Traumtor zum 2:0 traf, jubelte Mama Katia in der Kneipe. Nach Abpfiff bedankte sie sich mit einem Mega-Trinkgeld in Höhe von 46,10 Euro!