Kingsley Coman zurück im Training des FC Bayern - Serge Gnabry muss pausieren

Trainer Hansi Flick könnte im Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag wieder über mehr personelle Optionen verfügen. Die Offensivspieler Kingsley Coman und Joshua Zirkzee sowie Mittelfeldakteur Marc Roca und Außenverteidiger Bouna Sarr konnten am Montag wieder mit den Reservisten trainieren. Das zuletzt angeschlagene Quartett hatte am Sonntagabend beim 5:2 im ersten Bundesligaspiel des neuen Jahres gegen den FSV Mainz 05 gefehlt.

