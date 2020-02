Berater-Wirbel um Kingsley Coman: Vater von Bayern-Star meldet sich zu Wort

Vor knapp einer Woche gab die englische Berater-Agentur "Colossal Sports Management" die Zusammenarbeit mit Kingsley Coman bekannt. Demnach sollte der Profi des FC Bayern München ab dem 3. Februar 2020 von den Engländern betreut werden. Comans neuer Berater Aidy Ward äußerte sich gar schon zur Zukunft des französischen Nationalspielers und betonte, dass sich der Flügelstürmer beim deutschen Rekordmeister sehr wohl fühle. Ein ganz normaler Vorgang also? Offenbar nicht. Denn nun meldet sich Comans Vatar Christian zu Wort und weist einen Berater-Wechsel seines Sohnes zurück.

"Wir haben keinerlei Vereinbarung oder gar Verträge mit dieser Firma, sie sind also in keiner Art und Weise in die Karriereplanungen meines Sohnes involviert. Ich bin sehr überrascht, dass Herr Aidy Ward öffentlich über eine Zusammenarbeit mit Kingsley spricht. Das ist schlichtweg falsch. Ich alleine bin über die Firma Style Management für die Karriere meines Sohnes verantwortlich und keine andere Person hat das Recht, im Namen von Kingsley Coman zu sprechen oder gar zu verhandeln", sagte Christian Coman bei Sky.