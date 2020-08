Muskuläre Probleme: FC Bayern ohne Kingsley Coman gegen den FC Chelsea - Coutinho Ersatz?

Der FC Bayern muss auf einen Einsatz von Kingsley Coman im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea verzichten. Der Flügelspieler stand wegen muskulärer Probleme am Freitag beim Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters nicht auf dem Platz. Allerdings waren nur die ersten 15 Minuten der Einheit im Livestream einsehbar. Vor Ort waren wegen der Corona-Pandemie keine Beobachter zugelassen.

Dass der Franzose am Samstag (21 Uhr/Sky) gegen die Londoner aufläuft, ist ausgeschlossen, bestätigte Bayern-Trainer Hansi Flick am Freitagmittag. Der 24-Jährige Flügelstürmer absolvierte am Mittag nur Laufrunden und ein individuelles Programm auf dem Nebenplatz. Mit Blick auf eine Teilnahme am Finalturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon wird Trainer Flick also kein Risiko eingehen. Möglicher Ersatz auf dem Flügel ist der Brasilianer Philippe Coutinho. Auch Ivan Perisic ist eine Option.