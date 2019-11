Sorge um Kingsley Coman: Bayern-Profi verletzt von französischem Nationalteam abgereist

Sorge beim FC Bayern München: Offensivspieler Kingsley Coman hat sich bei der französischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zugezogen. Der 23 Jahre alte Flügelspieler ist bereits zu seinem Klub zurückgekehrt. Coman werde im bedeutungslosen letzten Spiel der EM-Qualifikation gegen Albanien am Sonntag in Tirana nicht dabei sein, sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps am Samstagabend. „Er hat eine Muskelverletzung. Ich habe deshalb entschieden, ihn zu seinem Klub zurückreisen zu lassen“, erklärte der Coach.

Coman hatte beim mühsamen 2:1 (1:1) gegen Moldawien am Donnerstag von Beginn an gespielt und war kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Französischen Medienberichten zufolge verletzte sich der Bayern-Profi in der Partie am Oberschenkel.

Kingsley Coman gehört zu den Leistungsträgern des FC Bayern

Für den FC Bayern bestritt der Franzose in dieser Saison bislang 16 Partien und erzielte drei Tore. Zuletzt gehörte Coman auch unter Interimstrainer Hansi Flick zum Kern der Startelf. Der Nationalspieler verpasste in dieser Saison im Gegensatz zur abgelaufenen Spielzeit noch kein Pflichtspiel. In der Saison 2018/19 musste er insgesamt 19 Spiele wegen Verletzungen aussetzen.