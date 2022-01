"L'Équipe" berichtet: Kingsley Coman kurz vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2027

Der FC Bayern und Kingsley Coman weiten wohl die Zusammenarbeit aus. Laut L'Équipe erzielte der deutsche Rekordmeister aus München bereits eine Einigung mit dem 25-jährigen Offensivstar. Demnach unterzeichne der französische Nationalspieler zeitnah einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit bis Ende Juni 2027. Mit dem neuen Arbeitspapier steige Coman zu den Top-Verdienern des FC Bayern auf. Dem Bericht zufolge soll der 25-Jährige in Zukunft etwas mehr als 17 Millionen Euro verdienen. Damit würde der Franzose etwa das gleiche Gehalt wie Leroy Sané einstreichen. Nur Robert Lewandowski (20 Mio.), Manuel Neuer (18 Mio.) und Joshua Kimmich (18 Mio.) kassieren offenbar ein noch höheres Salär.

Coman äußerte sich zuletzt im Dezember optimistisch mit Blick auf eine Vertragsverlängerung beim FCB. "Wir haben natürlich Gespräche geführt. Der Klub wird weiterhin mit meinen Beratern sprechen - und vielleicht haben wir bald Neuigkeiten", sagte er vor wenigen Wochen in München: "Der FC Bayern ist ein Top-Klub, einer der besten und größten Fußballvereine in Deutschland und der Welt. Die Tür ist nicht zugeschlagen, dass ich bleibe." Interesse an Coman soll es vor allem aus der Premier League geben haben.