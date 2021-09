Bericht: Kingsley Coman will Vertrag bei FC Bayern nicht verlängern - Wunschziel Premier League

Dem FC Bayern droht, Stand jetzt, im Sommer 2023 der nächste ablösefreie Top-Abgang: Nachdem der FCB bereits in dieser Saison David Alaba ohne Erlös abgeben musste, könnte dies laut eines Berichts des französischen Sportportals Le10sport in zwei Jahren auch bei Kingsley Coman geschehen. So hätten es die Bayern bisher nicht geschafft, den französischen Nationalspieler von einem Verbleib zu überzeugen. Die Tendenz beim 25-Jährigen gehe deshalb in die Richtung, den Kontrakt beim Rekordmeister nicht zu verlängern. Sollte sich Coman tatsächlich gegen einen neuen Vertrag entscheiden, könnte ein Verkauf des pfeilschnellen Außenspielers spätestens im Sommer 2022 zum Thema werden.

