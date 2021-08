Kioske geschlossen: Heimauftakt von RB Leipzig ohne Bier und Bratwurst

Leipzig. Wer dem ersten Heimspiel von RB Leipzig gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart beiwohnt, sollte am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) mit gefülltem Magen und nicht durstig im neu hergerichteten Wohnzimmer der Roten Bullen erscheinen.

Der vertraute Geruch von brutzelnder Bratwurst und den gewohnten Anblick von langen Menschenschlangen, die auf ein kühl gezapftes Blondes warten, wird es zum hiesigen Auftakt in die 59. Bundesliga-Saison nicht geben. Die Kioske in der Red Bull Arena bleiben geschlossen! Heißt: Es gibt weder Speisen noch Getränke im und vor dem Stadion.

Schuld sind Trinkwasserverunreinigungen im Zuge der Baumaßnahmen. Oberstes Gut sei die Sicherheit und Gesundheit aller Fans und Zuschauer. RB Leipzig wolle absolut kein Risiko eingehen, so der Club gegenüber dem SPORT BUZZER .

Eine spontane Übergangslösung war in Kürze der Zeit weder logistisch noch organisatorisch umsetzbar, um gut 23.000 Zuschauer hinreichend zu versorgen. Die Notlösung der Roten Bullen: Allen Fans und Stadionbesuchern ist es ausdrücklich erlaubt, ein Getränk (1 Liter) in Kunststoffflaschen oder Tetrapacks mit ins Oval zu führen. Die Sanitärbereiche sind zugänglich und mit speziellen Wasserfiltern an den Wasserhähnen ausgestattet worden.