Kippt Quarantäne-Pflicht zur EM? UEFA mit britischer Regierung in Beratungen

In der britischen Hauptstadt London finden zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli mehrere EM-Gruppenspiele, zwei Achtelfinals sowie die beiden Halbfinal-Partien und das Endspiel statt. Die deutsche Nationalmannschaft könnte erst bei Erreichen des Halbfinals in London spielen. Die UEFA will laut Turnierdirektor Martin Kallen bewirken, dass bei diesen Spielen im Wembley-Stadion Fans dabei sein können, ohne dass sie sich vorher einer langen Quarantäne unterziehen müssen.

Wembley-Stadion zum EM-Finale zu 50 Prozent ausgelastet?

Die britische Regierung hatte eigentlich geplant, am 21. Juni alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Wegen der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante ist aber derzeit noch unklar, ob es wirklich dazu kommt. Die Inzidenz in England steigt weiter an und befindet sich auf dem Höchststand seit Ostern. "Wir schauen, wie sich die Situation entwickelt und was wir erreichen können", sagte Kallen PA. Dass das Wembley-Stadion gegen Ende des Turniers voll ausgelastet ist, glaubt er nicht. "Ein mögliches Szenario ist 50 Prozent."