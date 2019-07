Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst kündigt Comeback an: "Steige wieder ein"

Ein Autogramm hier, ein Interview da, noch ein Termin als „Aldi"-Botschafterin: Olympiasiegerin Kira Walkenhorst ist bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg im Dauereinsatz. Nur nicht mehr im Sand. Im Januar hatte die 28-Jährige ihren Rücktritt vom Leistungssport bekannt gegeben. Die „Sand-Ehe“ mit Laura Ludwig, Deutschlands erfolgreichstes Beachvolleyball-Duo, war Geschichte. Kiras Körper erlaubte keinen Leistungssport mehr. Die Leidenszeit ist nun vorbei.

Und das mit einer klaren Ansage gegenüber dem SPORTBUZZER: Die Hamburgerin will zurück in den Sand. Am Rande der WM legte sie ihr Comeback-Ziel fest: „2019 bin ich raus. Da will ich mich weiter auf meine Gesundheit konzentrieren. 2020 steige ich wieder in die deutsche Tour ein.“ Voraussetzung sei aber, „dass allerdings weiter so positiv verläuft“.

Ein Comeback mit Ludwig, die in Margareta Kozuch eine neue Partnerin hat, schließt Walkenhorst allerdings aus. „Bis Tokio ist der Zug abgefahren. International sind derzeit alle Plätze vergeben, die Olympia-Qualifikation läuft.“ Für die Zeit danach unterstreicht die Ausnahme-Blockerin aber ihre internationalen Ambitionen, hat sogar einen neuen Olympia-Zyklus bis 2024 im Blick: „Nach 2020 werden die Karten neu gemischt. Da werden sich sicher einige Teams wieder ändern. Dann weiß ich auch, wie es meinem Körper geht und ob ich jemanden für die nächsten vier Jahre finde.“