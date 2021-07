Kleidungsvorschriften nicht mehr zeitgemäß: Kira Walkenhorst über Sexismus im Sport 

Dies ist albern, respektlos und nicht zeitgemäß. Es ist schade, dass Sportarten wie unsere darauf reduziert werden, was Athletinnen für Kleidung tragen. Natürlich ist diese in den Regeln festgehalten. Die Frage ist aber: Warum muss es überhaupt Regeln geben, was ich anziehe? Ich verstehe, dass es wichtig ist, mit Mitspielerinnen oder Mitspielern gleich gekleidet zu sein. Ansonsten sollte es aber keine Rolle spielen, was ich trage. Es geht darum, seine Leistung zu bringen. Wenn ich das aufgrund körperlicher Befindlichkeiten in einem langen Outfit besser kann als in der Bikinihose, dann sollte es kein Problem sein.