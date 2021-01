"Sind niedergeschlagen": Neu-Schalker Huntelaar reagiert auf Pleite gegen Köln - und spricht über Comeback

In der Halbzeit soll Huntelaar sogar das Wort in der Kabine ergriffen haben, was er später bestätigte. Besprochen worden sein soll dem Holländer zufolge "was in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt hat und was wir besser machen können". Und Schalke spielte im zweiten Durchgang tatsächlich besser, erzielte den Ausgleich und hätte auch in Führung gehen können. Aufgrund des späten Torerfolgs der Kölner stand Schalke am Ende doch mit null Punkten da - und schließt die Hinrunde der Bundesliga mit sieben Zählern als Tabellenletzter ab.