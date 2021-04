Huntelaar-Verbleib bei Schalke 04? Trainer Grammozis kann sich Vertragsverlängerung vorstellen

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis kann sich eine Vertragsverlängerung mit Klaas-Jan Huntelaar vorstellen. " Klaas hat jetzt am letzten Spieltag noch einmal gezeigt, welche Qualität er besitzt ", lobte der Coach des abstiegsbedrohten Bundesliga -Schlusslichts den niederländischen Angreifer beim Pay-TV-Sender Sky. " Wir werden die nächsten Tage und Wochen nutzen, auch mit ihm zu sprechen und zu schauen, was Klaas überhaupt will. "

Vor dreieinhalb Jahren hatte es den damaligen Schalker noch zurück in seine Heimat zu Ajax gezogen, um dort seine Karriere ausklingen zu lassen. Zuvor hatte der Stürmer nach Stationen bei Real Madrid und der AC Mailand sieben Spielzeiten für die Königsblauen absolviert. In der Saison 2011/2012 wurde er mit 29 Toren in 32 Spielen Bundesliga-Torschützenkönig. In insgesamt 243 Spielen für Schalke schoss er satte 127 Tore und legte weitere 35 auf. In der aktuellen Spielzeit der Eredivisie brachte es der Routinier im Ajax-Trikot auf sieben Treffer in elf Einsätzen, ehe er wieder in der Bundesliga aufschlug. Beim Spiel in Leverkusen stand er erstmals seit seiner Rückkehr über die volle Distanz auf dem Platz..