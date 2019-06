Klaas-Jan Huntelaar zu Hannover 96? Das denken die SPORTBUZZER-User

Klaas-Jan Huntelaar bei Hannover 96? Geht es nach Jugendscout und Ex-Stürmer Dieter Schatzschneider, wäre der 35-jährige Niederländer genau der richtige Mann für die "Roten". "Man muss es zumindest versuchen", fordert der 61-Jährige.

Huntelaar hat bei Ajax Amsterdam noch Vertrag bis 2020, der Kontrakt wurde erst im März dieses Jahres verlängert. In 13 Startelfeinsätzen in der Liga gelangen dem Torjäger 16 Treffer, zudem knipste der "Hunter" in der Champions League sechsmal. Beeindruckende Zahlen für einen 35-Jährigen, weshalb Schatzschneider glaubt, dass der Niederländer eine Euphorie in Hannover entfachen könne.