Andere Verträge als Männer: US-Nationalspielerinnen verklagen Verband

Spielerinnen des US-Frauennationalteams haben den amerikanischen Fußballverband wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung verklagt. Sie fordern mehr als 66 Millionen Dollar (rund 61 Millionen Euro) Schadenersatz, wie aus Unterlagen hervorgeht, die am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Bezirksgericht in Los Angeles eingereicht wurden. Der Prozess soll am 5. Mai beginnen.